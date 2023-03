Второй сезон сериала "Дом Дракона" сократят до восьми эпизодов

Фото: кадр из фильма "Дом Дракона"; режиссер – Клер Килнер, Мигель Сапочник, Грег Яйтанс, Гита Патель, Алан Тейлор/производство – Good Banana, Home Box Office

Второй сезон сериала "Дом Дракона" по роману писателя Джорджа Мартина "Пламя и кровь" сократят до восьми серий. Он окажется короче первого сезона, пишет Deadline.

Согласно информации, причина такого решения заключается в долгосрочном развитии киновселенной, которое предусматривает вероятность продления сериала на еще один сезон.

Издание добавило, что производство нового сезона стартует в скором времени. Предполагаемая премьера намечена на лето 2024 года.

До этого сообщалось, что сервис для стриминга HBO Max продлил сериал по игре The Last of Us на второй сезон. Его первые шесть эпизодов посмотрели в среднем 30,4 миллиона зрителей с момента премьеры.

Последний эпизод в первом сезоне сериала собрал 8,2 миллиона зрителей на всех платформах канала HBO. Несколько серий собрали больше просмотров, чем приквел сериала "Игра престолов" – "Дом дракона".

Ранее режиссеры фильма "Все везде и сразу" Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт решили снять эпизод сериала по "Звездным войнам". Съемки эпизода начались летом. В январе 2023 года режиссеры завершили съемочный процесс.

Киану Ривз заявил, что исполнил 90% трюков в фильме "Джон Уик 4" без дублеров

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!