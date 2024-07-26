Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Ульяновске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Два человека погибли при пожаре в жилом доме на улице Корунковой, 2/19, в Ульяновске, следует из телеграм-канала главы региона Алексея Русских.

Врачи скорой помощи сейчас осматривают пострадавших, добавил он.

Пожарным удалось устранить открытое горение. Специалисты намерены установить причины пожара.

"На данный момент организован пункт временного размещения в гостинице "Волга": сейчас специалисты соцзащиты отрабатывают с семьями оказание необходимой помощи", – говорится в его публикации.

Три квартиры загорелись в многоквартирном доме в Ульяновске вечером 26 июля. Прибывшие на место экстренные службы начали оперативно эвакуировать жильцов. К борьбе с огнем привлекли 68 спасателей и 22 единицы техники.

Изначально сообщалось об одной жертве – при пожаре погиб двухлетний ребенок. Местная администрация заявила, что причиной пожара мог стать взрыв газового баллона.

