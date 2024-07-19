Пожар в Коктебеле ликвидирован на 40 га

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Природный пожар на территории Коктебеля в Крыму был ликвидирован на площади 40 гектаров, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

О возгорании в Коктебеле стало известно днем 15 июля. Там загорелась сухая трава. Сперва площадь пожара составляла 20 гектаров, затем огонь перекинулся на государственный Карадагский природный заповедник. Тушение осложнялось жарой и порывистым ветром. На месте ЧП работали 278 спасателей и 28 единиц техники. Между тем вертолет Ми-8 сбросил 60 тонн воды.

Правоохранительные органы определили виновного в пожаре. К возгоранию привели действия 50-летнего мужчины, который выполнял строительные работы в одном из домов. Он осуществлял резку металла болгаркой, и от искр воспламенилась сухая трава. Местный житель пытался потушить огонь, но не удалось. Следователи завели уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение лесных насаждений".