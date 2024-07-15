15 июля, 19:47Происшествия
Площадь пожара в Коктебеле увеличилась до 30 га
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Площадь пожара в Коктебеле в Крыму увеличилась до 30 гектаров, сообщается в телеграм-канале МЧС России.
По данным ведомства, авиацией уже сброшено 265 кубометров воды. Однако тушение осложняется жарой и порывистым ветром. В ликвидации возгорания задействованы 278 специалистов и 28 единиц техники. В настоящее время продолжается наращивание сил и средств.
Сухая трава воспламенилась в Коктебеле днем 15 июля. Изначально площадь пожара составляла 20 гектаров. Позднее огонь перешел на государственный Карадагский природный заповедник.
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