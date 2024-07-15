Площадь пожара в Коктебеле увеличилась до 30 га

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь пожара в Коктебеле в Крыму увеличилась до 30 гектаров, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

По данным ведомства, авиацией уже сброшено 265 кубометров воды. Однако тушение осложняется жарой и порывистым ветром. В ликвидации возгорания задействованы 278 специалистов и 28 единиц техники. В настоящее время продолжается наращивание сил и средств.

Сухая трава воспламенилась в Коктебеле днем 15 июля. Изначально площадь пожара составляла 20 гектаров. Позднее огонь перешел на государственный Карадагский природный заповедник.