СК возбудил второе уголовное дело о халатности из-за пожара в Новороссийске

Фото: телеграм-канал "СУ СКР по Краснодарскому краю"

Следователи возбудили второе уголовное дело о халатности из-за лесного пожара под Новороссийском, передает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ведомство установило, что в связи с ненадлежащим выполнением представителями администрации муниципалитета обязанностей по обеспечению пожарной безопасности 14 июля на территории Абраусского участкового лесничества в Новороссийском лесничестве произошел пожар, который распространился на площади свыше 60 гектаров.

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении и повреждении лесных насаждений, в рамках которого проводят следственные мероприятия, направленные на выявление всех обстоятельств и причин случившегося.

Лесной пожар произошел под Новороссийском 14 июля. Огонь распространился на трех гектарах, затем перекинулся на базу отдыха "Голубая волна". На территории базы спасатели оперативно ликвидировали возгорание, однако огонь в лесу потушить не смогли.

Позже огонь охватил базы отдыха "Моряк", "Романтик" и "Фрегат". Оттуда эвакуировали 296 человек, среди которых 64 ребенка. Площадь возгорания достигла 62 гектаров, в связи с чем на территории Новороссийска ввели режим ЧС.

Огонь удалось локализовать днем 15 июля. В результате пожаров пострадали два человека. Они обратились в городскую больницу, но от госпитализации отказались.

Наиболее вероятной причиной лесного пожара под Новороссийском, по данным Рослесхоза, является нарушение правил пожарной безопасности со стороны местного населения. По словам главы ведомства Ивана Советникова, все ответственные за возгорание будут выявлены и понесут строгое наказание.

