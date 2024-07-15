Два человека пострадали при пожаре под Новороссийском

Фото: телеграм-канал "ЧП Новороссийск"

Два человека пострадали в результате пожара под Новороссийском, сообщает оперштаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

Они обратились за медицинской помощью в городскую больницу № 1 Новороссийска, но от госпитализации отказались. В пункте временного размещения остаются 17 человек. Остальные эвакуированные отдыхающие уехали домой.

В сообщении отметили, что на территории базы отдыха "Романтик" в хуторе Дюрсо огнем повреждено 60 построек и 8 машин, на базе отдыха "Голубая волна" – 8 построек и 5 машин.

Власти Новороссийска, в свою очередь, ввели ограничение движения транспорта в сторону хутора Дюрсо в связи с распространяющимся лесным пожаром.

"В связи с произошедшим пожаром в лесном массиве Сухой щели перекрыт въезд в направлении хутора Дюрсо. Исключение – его жители", – сообщается в телеграм-канале администрации.

К тушению пожара в Краснодарском крае привлекли два вертолета Ка-32 Минобороны и Ил-76 МЧС. С начала операции по тушению было выполнено 19 сбросов воды с двух вертолетов – Ка-32 и Ми-8. Из-за усилившегося ветра было принято решение прекратить работу Ми-8.

Лес и трава загорелись 14 июля под Новороссийском на трех гектарах. Через некоторое время огонь перекинулся на территорию базы отдыха "Голубая волна".

Пожар на территории базы был оперативно ликвидирован, однако огонь в лесу специалистам потушить так и не удалось. В связи с ландшафтными пожарами на территории Новороссийска был введен режим чрезвычайной ситуации.

Лесной пожар перешел в категорию "крупный", на данный момент огонь охватил 62 гектара. Пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик" и "Фрегат". Оттуда были эвакуированы 296 человек, среди которых 64 ребенка.