Охранник одной из баз отдыха под Новороссийском получил ожоги во время пожара

Фото: телеграм-канал "ЧП Новороссийск"

Охранник одной из баз отдыха, расположенных под Новороссийском Краснодарского края, получил ожоги во время пожара, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона.

При этом пострадавший отказался от госпитализации, уточнили собеседники агентства.

Изначально лес и трава под Новороссийском загорелись на трех гектарах. Однако спустя короткий промежуток времени огонь перекинулся на территорию базы отдыха "Голубая волна". В связи с возгоранием оттуда были эвакуированы 500 человек.

Пожар на территории базы отдыха был оперативно ликвидирован, однако огонь в лесу специалистам потушить так и не удалось.

Спустя некоторое время в связи с ландшафтными пожарами на территории Новороссийска был введен режим чрезвычайной ситуации.

Лесной пожар перешел в категорию "крупный" после того, как возгорание распространилось на площадь 26 гектаров. По последним данным, возгорание в районе хутора Дюрсо охватило 51 гектар.

Позже огонь перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик" и "Фрегат". Оттуда были эвакуированы 296 человек, среди которых 64 ребенка.

При этом сохранялась угроза дальнейшего распространения пожара, в связи с чем оперштаб региона предупредил о возможной эвакуации населения хутора Дюрсо.