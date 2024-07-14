Огонь от пожара под Новороссийском перекинулся на базы отдыха

Фото: телеграм-канал "Новороссийский Рабочий"

Лесной пожар под Новороссийском перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик" и "Фрегат", сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Находившиеся там люди были заранее эвакуированы. Однако в настоящий период сохраняется угроза дальнейшего распространения огня.

В связи с этим оперштаб региона предупредил о возможной эвакуации населения хутора Дюрсо. К этому придется прибегнуть, если пожарным не удастся локализовать возгорание.

В общей сложности с баз отдыха, пострадавших в результате пожара, было эвакуировано 176 человек, 48 из которых дети, уточнили в свою очередь в пресс-службе МЧС России.

Изначально лес и трава под Новороссийском загорелись на трех гектарах. Однако спустя короткий промежуток времени огонь перекинулся на территорию базы отдыха "Голубая волна". В связи с возгоранием оттуда были эвакуированы 500 человек.

Пожар на территории базы отдыха был оперативно ликвидирован, однако огонь в лесу специалистам потушить так и не удалось.

Спустя некоторое время в связи с ландшафтными пожарами на территории Новороссийска был введен режим чрезвычайной ситуации.

Лесной пожар перешел в категорию "крупный" после того, как огонь распространился на площадь 26 гектаров.