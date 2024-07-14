Площадь пожара под Новороссийском увеличилась до 28 гектаров

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь возгорания лесного массива под Новороссийском увеличилась до 28 гектаров, заявили представители Минприроды Краснодарского края в телеграм-канале ведомства.

Причиной для этого послужил сильный ветер, уточняется в публикации. Пожар перешел в категорию "крупный".

На данный момент в тушении принимают участие 222 человека и 48 единиц техники.

Изначально лес и трава загорелись на трех гектарах в районе хутора Дюрсо. Однако спустя короткий промежуток времени огонь перекинулся на территорию базы отдыха "Голубая волна". В связи с возгоранием оттуда были эвакуированы 500 человек.

Пожар на территории базы отдыха был оперативно ликвидирован, однако огонь в лесу специалистам потушить так и не удалось.

Спустя некоторое время мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил , что в связи с ландшафтными пожарами на территории города был введен режим чрезвычайной ситуации.