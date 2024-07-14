Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо увеличилась до 22 гектаров

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь лесного пожара, разгоревшегося в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае, увеличилась до 22 гектаров, сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

"В тушении пожара участвуют 138 человек, 27 единиц спецтехники и вертолет", – уточнил глава города в своем телеграм-канале.

Он также подчеркнул, что на территории Новороссийска в связи с ландшафтными пожарами был введен режим чрезвычайной ситуации.

По данным мэра, к настощему моменту были подготовлены автобусы, которые эвакуруют еще 200 человек с близких к территории распространения огня баз отдыха. Речь идет о базах "Моряк" и "Романтик".

В соответствии с предварительной информацией, оттуда уже было эвакуировано 130 детей.

Изначально лес и трава загорелись на трех гектарах в районе хутора Дюрсо. Однако спустя короткий промежуток времени огонь перекинулся на территорию базы отдыха "Голубая волна". В связи с возгоранием оттуда были эвакуированы 500 человек.

Пожар на территории базы отдыха был оперативно ликвидирован, однако лес продолжает гореть. По данным МЧС России, авиация уже 6 раз сбрасывала на площадь возгорания воду, общее количество которой превысило 30 тонн.

Накануне, 13 июля, в Краснодаре загорелось производственное здание. Огонь распространился на 1 500 "квадратов". На месте происшествия работали 90 пожарных и 37 единиц техники. В тушении также был задействован пожарный поезд. К утру 14 июля МЧС России удалось потушить возгорание.