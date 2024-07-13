Пожар на нефтебазе в Ростовской области ликвидирован

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожар на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области ликвидирован, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что огонь удалось потушить в 10:19.

Возгорание на нефтебазе произошло около 04:00 из-за атаки беспилотника. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Утром площадь пожара возросла до 200 квадратных метров. Возгоранию был присвоен третий ранг. На месте работали пожарные расчеты, в тушении были задействованы 49 человек и 14 единиц техники. К месту ЧП также прибыл пожарный поезд.