4 человека погибли и 20 пострадали за сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Четверо человек погибли и еще двадцать были ранены в Белгородской области за прошедшие сутки в результате атак со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Очень непростыми выдались прошедшие сутки. Четыре мирных жителя погибли. 20 человек получили ранения, 17 продолжают оставаться в учреждениях здравоохранения. Два в тяжелом состоянии", – написал глава региона.

Гладков уточнил, что в регионе были повреждены порядка 160 квартир, 60 частных домов и около 140 автомобилей. Он пообещал, что все восстановительные работы начнутся максимально быстро.

ВСУ атаковали Белгород в ночь на 9 июля. При ударе украинских сил был убит один человек и ранены двое. В результате атаки были выбиты окна в 3 частных домах и в 12 квартирах 8 многоквартирных домов, осколками посечены 2 автомобиля.

Белгородская область также подвергалась многочисленным обстрелам со стороны ВСУ. Так, в результате шестого за сутки обстрела города Шебекино был ранен мужчина.