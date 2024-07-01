Сотрудник МЧС пострадал при повторном обстреле ВСУ Белгородской области

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Сотрудник МЧС РФ получил ранения в результате повторного обстрела ВСУ Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Спасатели тушили загоревшиеся после атаки БПЛА автомобили на парковке одного из торговых центров в Шебекине. В этот момент украинские войска повторно сбросили взрывоопасный предмет на дежурный караул.

Пострадавшего водителя пожарного автомобиля доставили в местную больницу в состоянии средней степени тяжести. Сам пожар при этом удалось ликвидировать.

Вечером 1 июля стало известно, что четыре женщины, двое мужчин и один ребенок пострадали в результате атаки украинской армии на Белгород и Белгородский район.

У одной женщины диагностировали ранение шеи, у другой – баротравму, еще у двух – контузию. Бригады скорой помощи доставили их в городскую больницу № 2 Белгорода.