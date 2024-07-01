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01 июля, 11:14

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Водоснабжение отключилось в Белгородской области из-за перебоев с электричеством

Фото: 123RF/lempro

Водоснабжение в некоторых населенных пунктах Белгородской области не работает из-за перебоев с электричеством на объектах Водоканала, пишет "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу "Белоблводоканала".

В настоящее время, отметили в компании, специалисты переподключают объекты на резервные источники питания. Подачу воды должны восстановить в ближайшие часы, однако давление в системе все еще будет снижено, предупредили там.

Поэтому местный Водоканал попросил граждан снизить водопотребление до стабилизации ситуации.

14 июня из-за атаки беспилотников нарушалось электроснабжение в Морозовском районе Ростовской области. Тогда без света остались несколько населенных пунктов.

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