01 июля, 11:14Регионы
Водоснабжение отключилось в Белгородской области из-за перебоев с электричеством
Фото: 123RF/lempro
Водоснабжение в некоторых населенных пунктах Белгородской области не работает из-за перебоев с электричеством на объектах Водоканала, пишет "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу "Белоблводоканала".
В настоящее время, отметили в компании, специалисты переподключают объекты на резервные источники питания. Подачу воды должны восстановить в ближайшие часы, однако давление в системе все еще будет снижено, предупредили там.
Поэтому местный Водоканал попросил граждан снизить водопотребление до стабилизации ситуации.
14 июня из-за атаки беспилотников нарушалось электроснабжение в Морозовском районе Ростовской области. Тогда без света остались несколько населенных пунктов.
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