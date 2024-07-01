Мужчина погиб при обстреле ВСУ сельхозпредприятия в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "1Настоящий Гладков"

Под атаку украинской армии попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам Гладкова, снаряд попал на территорию сельскохозяйственного предприятия. В результате ЧП погиб один мирный житель. Мужчина скончался на месте произошедшего до приезда бригады скорой помощи.

Губернатор также добавил, что число пострадавших после обстрела села Архангельского возросло до 9. Он подчеркнул, что накануне в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратились женщина с рваной раной бедра и мужчина с осколочным ранением головы. После оказания медпомощи пострадавших отпустили домой на амбулаторное лечение.

Накануне в Белгородской области около села Нового Волоконовского района дрон Вооруженных сил Украины атаковал машину, в которой находилась семья из пяти человек. В результате инцидента погибла четырехлетняя девочка от полученных ран. При этом все находившиеся в автомобиле получили множественные осколочные ранения. В настоящее время в тяжелом состоянии находится дедушка погибшей девочки, у него проникающее ранение брюшной полости. Все пострадавшие получают необходимую медпомощь.

