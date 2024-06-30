Четырехлетняя девочка погибла после атаки ВСУ в Белгородской области

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В Белгородской области дрон ВСУ атаковал машину, в которой находилась семья из пяти человек, погибла четырехлетняя девочка. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль около села Новое Волоконовского района. В машине находились "дедушка с бабушкой, супруги и их ребенок", который впоследствии скончался от полученных ран, уточнил губернатор.

"Приношу искренние слова соболезнования всем родным и близким… Страшное горе…", – сказал Гладков.

Губернатор подчеркнул, что все пассажиры получили множественные осколочные ранения. В тяжелом состоянии находится дедушка погибшей девочки, у него проникающее ранение брюшной полости. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее врио губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что пять человек погибли при атаке украинского коптера в Курской области. Удары пришлись на жилой дом в деревне Городище Рыльского района. Среди погибших были два маленьких ребенка, заключил Смирнов.