Два мирных жителя пострадали из-за атаки БПЛА ВСУ в Строителе в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Шесть беспилотников ВСУ атаковали Яковлевский городской округ в Белгородской области, в результате атаки пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Предварительно, в городе Строитель пострадали два мирных жителя. У женщины – ранения ноги и руки, у мужчины – ранение плеча", – написал он.

Гладков уточнил, что мужчина был госпитализирован, тогда как женщина получила медицинскую помощь на месте. Губернатор также рассказал, что в результате атаки ВСУ в двух многоквартирных домах были выбиты окна и повреждено балконное остекление на нескольких этажах. В одной из квартир был полностью разрушен балкон. Из-за украинской атаки были также повреждены два частных дома и два автомобиля.

До этого Гладков сообщал, что при атаке ВСУ в ночь на 25 июня на Белгород и Белгородский район были ранены два человека. По его словам, различные повреждения также были зафиксированы в двух многоквартирных домах и шести частных домовладениях.

В Белгороде и Белгородской области в ночь на 25 июня объявлялась ракетная опасность.