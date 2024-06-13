13 июня, 12:32Происшествия
Двое мужчин пострадали при атаке дрона на машину в Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Двое мужчин пострадали в результате атаки украинского дрона на Шебекино Белгородской области.
Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале уточнил, что дрон ВСУ ударил по движущейся машине, в результате чего находившиеся внутри автомобиля мужчины пострадали. Так, по его словам, у одного из них диагностировали контузию и ранения в области головы и левой кисти, а у другого – осколочное ранение лица.
Гладков добавил, что мужчин привезли в областную клиническую больницу, где им оказывается необходимая медпомощь.
Ранее женщина пострадала в результате обстрела города Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ. Глава региона уточнил, что украинские военные использовали для атаки кассетные боеприпасы. Пострадавшая находится в городской больнице № 2 Белгорода.
До этого сообщалось о погибшем в Шебекине мужчине. Он скончался в результате прямого попадания украинского снаряда из РСЗО в квартиру.
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