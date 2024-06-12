Женщина пострадала в Шебекине Белгородской области при обстреле ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские войска подвергли обстрелу город Шебекино Белгородской области. В результате вражеских действий пострадала женщина. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о случившемся в своем официальном телеграм-канале.

По его словам, ВСУ использовали для атаки кассетные боеприпасы.

"В результате удара врага была ранена женщина. Ее сразу доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Поговорили с ее дочерью, она как раз собиралась поехать ее проведать", – написал он в публикации.

Гладков отметил, что в рамках осмотра места случившегося были обнаружены небольшие повреждения дома.

Ранее губернатор предупредил, что украинские военные раскидывают противопехотные мины с сейсмодатчиками в десятикилометровой приграничной зоне Белгородской области. Он подчеркнул, что в случае их обнаружения подходить к ним близко нельзя, следует сразу вызывать полицию вместе с другими спецслужбами.

До этого сообщалось о погибшем в Шебекине мужчине. Он скончался в результате прямого попадания украинского снаряда из РСЗО в квартиру.

