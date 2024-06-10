Число пострадавших после подрыва на мине в Белгородской области выросло до 5

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Количество пострадавших после подрыва на мине в Шебекине Белгородской области выросло до пяти. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Губернатор рассказал, что в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина с признаками контузии. После оказанной медпомощи бригада скорой доставляет его в больницу № 2 города Белгорода, указал Гладков.

Также сотруднику телеканала "Россия 24" успешно провели операцию и извлекли осколок. Врачи оценивают его состояние как стабильное, уточнил губернатор и добавил, что для дальнейшего лечения мужчину перевели в областную клиническую больницу.

Об инциденте в Шебекине стало известно 10 июня. Изначально сообщалось о четырех подорвавшихся на мине. Среди них – трое бойцов самообороны и оператор телеканала "Россия 24". Гладков сообщал, что всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.