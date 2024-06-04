Два человека пострадали при атаке БПЛА на штаб по восстановлению жилья под Белгородом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два человека пострадали при атаке БПЛА на штаб по восстановлению жилья в селе Головчине Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Штаб был открыт для помощи жителям, чьи дома пострадали в результате обстрелов ВСУ. В момент атаки БПЛА в здании велась активная работа и находились люди. Дрон сбросил взрывное устройство на крыльцо штаба.

"Женщину с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей бригада скорой помощи доставляет в больницу № 2 города Белгорода. Второй пострадавший – Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского городского округа, получил осколочное ранение грудной клетки", – информировал глава региона, добавив, что мужчину доставили в Грайворонскую больницу.

В результате взрыва у здания оказались повреждены фасад и входная группа, а также выбиты окна. На месте происшествия работают оперативные службы.

До этого силы ПВО ликвидировали над Белгородской областью четыре беспилотника. Он был запущен с украинской стороны. Попытку атаки ВСУ предприняли в темное время суток.

