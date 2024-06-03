Еще один украинский БПЛА был уничтожен в Белгородской области

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные пресекли очередную атаку ВСУ около 23:10 по московскому времени.

Ранее в военном ведомстве уже сообщали об уничтожении четырех украинских дронов над территорией Белгородской области.

До этого координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Штаты готовы к обсуждению с Украиной вопросов расширения географии ударов по территории России.