03 июня, 23:57Происшествия
Еще один украинский БПЛА был уничтожен в Белгородской области
Фото: 123RF/aapsky
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Российские военные пресекли очередную атаку ВСУ около 23:10 по московскому времени.
Ранее в военном ведомстве уже сообщали об уничтожении четырех украинских дронов над территорией Белгородской области.
До этого координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Штаты готовы к обсуждению с Украиной вопросов расширения географии ударов по территории России.
Путин прокомментировал украинские атаки на регионы РФ