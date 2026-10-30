"Новая газета" сообщила о прекращении работы

Фото: ТАСС/Софья Сандурская ("Новая газета" признана в РФ СМИ-иноагентом)

"Новая газета" (признана в РФ СМИ-иноагентом) объявила, что прекращает работу. Об этом сообщается на сайте интернет-издания.

Редакция будет окончательно закрыта 9 ноября.

Следственные действия в редакции "Новой газеты" проводились в начале апреля. Силовики также проверяли издание на возможную связь с "Новой газетой. Европа" (признана в РФ нежелательной организацией) и "Антивоенным комитетом России" (организация признана в РФ террористической).

По уголовному делу о незаконном использовании персональных данных, возбужденному 10 марта, был задержан исполнительный редактор "Новой газеты" Олег Ролдугин. Свою вину он не признал и заявил, что не собирается скрываться.

Суд арестовал журналиста до 10 мая. В июне меру пресечения изменили – Ролдугина перевели из СИЗО под домашний арест. В октябре ему продлили домашний арест до 10 января 2027 года.