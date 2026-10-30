В "Мосбилете" рассказали, что посетить в рамках "Ночи искусств"

Фото: объединение "Выставочные залы Москвы"

До старта акции "Ночь искусств", организованной Московской дирекцией массовых мероприятий, подведомственной столичному департаменту культуры, осталось меньше недели. Подборку мероприятий, которые можно посетить в рамках акции, подготовил "Мосбилет", передал портал мэра и правительства столицы.

В частности, в галерее "Богородское" покажут научно-музыкальный перформанс "Фиторезонанс": электрическая активность растений будет превращаться в звук.

Живые растения подключат к синтезаторам через цифровой интерфейс. Их импульсы будут считывать в реальном времени: они станут управляющими сигналами для генеративной музыки и определят тембр, ритм и высоту тона. Звучание будет зависеть от состояния растений, их реакции на свет, влажности, прикосновений и присутствия людей в зале.

Также Музей космонавтики приглашает на квест "Космос в искусстве". Проходя по экспозиции, участники найдут ответы на вопросы о том, как образ космоса отражался в живописи, литературе, музыке и кино.

Каждый зал откроет новые факты и подсказки, которые помогут пройти игру и по-новому взглянуть на знакомые экспонаты. Квест позволит сопоставить достижения науки с культурным наследием и увидеть, как человечество осмысляло тему Вселенной в творчестве разных эпох и направлений.

Кроме того, в галерее "На Каширке" можно будет познакомиться с настольными играми Древнего Рима. Гости узнают о латрункули, или игре в солдатиков: участники передвигали фишки по доске, стараясь окружить и захватить фигуры противника.

Посетителям также предложат другие античные развлечения – игру "Двенадцать линий", распространенную еще в республиканском Риме, и игру в кости, для которой использовали суставы животных.

В галерее "На Трубной" пройдет творческий вечер "Открытый микрофон". Каждый желающий сможет выйти к зрителям и представить свой номер: прочитать стихи, рассказать историю, исполнить песню, показать небольшую сценическую миниатюру или попробовать новый материал. Формат подойдет и начинающим, и опытным авторам и артистам.

В свою очередь, в галерее "Давыдково" состоится занятие по изобразительному искусству и художественному творчеству "Попробовать все. Роль художника". Вся площадка превратится в большую мастерскую.

В галерее "На Каширке" пройдет творческий вечер студии живописи для взрослых "Цвет и ритм". Участники порассуждают об искусстве как о создании мира по собственным законам. На примерах работ мастеров разных эпох и стилей гости разберут принципы композиции, пластику известных полотен и художественный язык авторов, уделив особое внимание цвету и ритму.

Они также познакомятся с программой студии – от классической работы с натуры до пленэров и освоения цветовой композиции. Завершится встреча экспериментальным мастер-классом, на котором участники создадут собственные варианты цветовых композиций. Все материалы предоставят на месте.

В Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре пройдет лекция о национальном визуальном мышлении – от народных архетипов до цифрового авангарда. Слушатели проследят, как соотносятся резьба на крестьянской избе, краски картины "Вихрь" Филиппа Малявина, костюмы Русских сезонов за границей и коллекции российских модельеров в Париже.

Московский театр "На досках" приглашает на лекцию о теме "губительной статуи" в произведениях Александра Пушкина. Ведущий рассмотрит "Медного всадника", "Каменного гостя" и "Сказку о золотом петушке" – произведения, написанные в Болдине.

Их объединяет не только место создания, но и образ внезапно оживающего персонажа, который наказывает главного героя и выступает инструментом судьбы. Слушатели узнают, за что наказывают Евгения из "Медного всадника", Дон Гуана из "Каменного гостя" и царя Дадона из "Сказки о золотом петушке".

В галерее "Краснохолмская" пройдет встреча книжного клуба с российской писательницей Яной Вагнер. Участники обсудят ее новый роман "Тоннель", герои которого – несколько сотен человек – внезапно оказываются заперты под Москвой-рекой.

Причина произошедшего неизвестна, спасение не приходит, и вскоре людям начинает казаться, что за пределами тоннеля больше ничего не осталось. Сюжет сосредоточен на том, что происходит внутри.

В Музее-квартире И. Д. Сытина представят графический роман о жизни и судьбе Александра Блока. Издание предлагает взглянуть на поэта не только как на великого творца, но и как на человека – с чувствами, противоречиями, любовью и сомнениями. Через его судьбу раскрывается эпоха Серебряного века.

В галерее "Солянка" представят дебютную книгу Евграфа Босоногова "Общество ритуальных услуг". В сборник вошли две повести, продолжающие традиции русской реалистической прозы Михаила Булгакова и Антона Чехова.

Произведение рассказывает о том, что происходит с человеком, когда в его жизнь врывается тайное знание. В сюжетах соединяются оккультизм, религиоведение и интернет-конспирология. В программе – встреча с писателем, актерское чтение отрывков, ответы на вопросы и автограф-сессия.

В галерее-мастерской "Варшавка" пройдет экскурсия по мозаичному кварталу на Варшавском шоссе. Участники увидят мозаичные панно на фасадах домов и в дворовых пространствах района, узнают об истории их создания, авторах, идеях и символах изображений.

В рамках акции Государственный Дарвиновский музей представляет новый проект – видеоэкскурсию "Многообразие жизни на Земле". Одновременно на ней могут присутствовать все желающие.

Вместе с экскурсоводом – актером, поэтом и вокалистом Александром Ильиным (младшим) – участники за 20 минут совершат путешествие по всей планете. Зрители погрузятся на морские глубины, побывают в тропических лесах и саванне, поднимутся в горы и увидят полярные льды. Потребуется входной билет в музей.

Ранее в "Мосбилете" открылась вторая волна регистрации на события "Ночи искусств". Акция пройдет 3 и 4 ноября. Отмечалось, что событие станет 14-м по счету.

Всего для горожан подготовили свыше 400 мероприятий, которые пройдут на 120 площадках в разных районах столицы. К постоянному девизу "Искусство объединяет" в этом году добавится тема "Другой взгляд": она предлагает по-новому посмотреть на привычные форматы.