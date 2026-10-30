Вулкан Майон на Филиппинах выбросил столб пепла на высоту 3 км

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На Филиппинах зафиксировали умеренно мощное извержение вулкана Майон, высота столба пепла достигла 3 километров. Об этом сообщили в Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS).

По информации сейсмологов, пепел был рассеян на юго-запад. Уточняется, что вулкан остается наиболее активным в стране и одним из самых опасных на архипелаге.

Ранее голубое пламя возникло в кратере вулкана Папандаян в Индонезии. Такое явление происходит при взаимодействии выходящего из трещин раскаленного серосодержащего газа с кислородом.

Также возле него были зафиксированы опасные концентрации вулканических газов. Концентрация диоксида серы составила 230 частей на миллион, а сероводорода – 120 частей на миллион.