30 октября, 10:28Происшествия
Вулкан Майон на Филиппинах выбросил столб пепла на высоту 3 км
Фото: ТАСС/EPA/FRANCIS R. MALASIG
На Филиппинах зафиксировали умеренно мощное извержение вулкана Майон, высота столба пепла достигла 3 километров. Об этом сообщили в Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS).
По информации сейсмологов, пепел был рассеян на юго-запад. Уточняется, что вулкан остается наиболее активным в стране и одним из самых опасных на архипелаге.
Ранее голубое пламя возникло в кратере вулкана Папандаян в Индонезии. Такое явление происходит при взаимодействии выходящего из трещин раскаленного серосодержащего газа с кислородом.
Также возле него были зафиксированы опасные концентрации вулканических газов. Концентрация диоксида серы составила 230 частей на миллион, а сероводорода – 120 частей на миллион.
В Индонезии началось извержение вулкана Анак-Кракатау