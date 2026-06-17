МВД РФ объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко

Фото: ТАСС/AP (Аркадий Бабченко признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)/Efrem Lukatsky

МВД России объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Соответствующая информация появилась в базе ведомства.

Бабченко разыскивается по уголовной статье, однако по какой именно – не уточняется.

Уголовное дело против Бабченко было возбуждено в конце мая по подозрению в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Журналист два раза в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности иноагента. Кроме того, находясь за пределами России, журналист распространил в одной из соцсетей материалы без пометки о статусе иностранного агента.