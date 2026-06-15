Гособвинение потребовало восемь лет колонии заочно для историка Эйдельман

Фото: youtube.com/TamaraEidelmanHistoryра (Тамара Эйдельман признана в РФ иноагентом)

Прокурор попросил дать восемь лет колонии заочно историку Тамаре Эйдельман (внесена в реестр иноагентов в России) по делу о реабилитации нацизма и распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщил ТАСС один из участников процесса.

Пресс-служба Мосгорсуда подтвердила эту информацию. Там добавили, что гособвинитель также настаивает на лишении Эйдельман на пять лет права заниматься деятельностью, которая связана с администрированием сайтов.

Историку ранее заочно предъявили обвинение по статьям УК РФ "Реабилитация нацизма" и "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации".

По данным следствия, Эйдельман в мае 2025 года поделилась в публичном канале видео авторской программы, где есть негативные высказывания о действиях советской армии во время Второй мировой войны, ветеранах Великой Отечественной войны, о днях воинской славы, памятных датах России, которые связаны с защитой Отечества. Также в июле 2025-го в соцсетях она распространила данные о ВС РФ, которые правоохранительные органы считают заведомо ложными.



Эйдельман находится в розыске. Заочно ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что на автомобиль историка наложили арест. Речь идет ВАЗ-21053 2003 года выпуска, стоимость машины оценивается примерно в 130 тысяч рублей.