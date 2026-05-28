28 мая, 13:54

Политика

Уголовное дело возбуждено против журналиста Аркадия Бабченко

Фото: ТАСС/AP/Efrem Lukatsky (Аркадий Бабченко признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Уголовное дело возбуждено против журналиста Аркадия Бабченко (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он подозревается в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщила пресс-служба столичного главка СК России.

Бабченко два раза в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности иноагента. Кроме того, находясь за пределами России, журналист распространил в одной из соцсетей материалы без пометки о статусе иностранного агента.

В ближайшее время фигуранту заочно предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Кроме того, СК рассматривает вопрос об объявлении Бабченко в розыск.

Ранее сообщалось, что блогеру Юрию Дудю (признан в России иноагентом) грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах. Это связано с тем, что он не предоставил необходимые сведения в уполномоченный орган. Соответствующий административный протокол зарегистрирован в Лефортовском суде Москвы.

