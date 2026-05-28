Фото: ТАСС/AP/Efrem Lukatsky

Уголовное дело возбуждено против журналиста Аркадия Бабченко (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он подозревается в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщила пресс-служба столичного главка СК России.

Бабченко два раза в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности иноагента. Кроме того, находясь за пределами России, журналист распространил в одной из соцсетей материалы без пометки о статусе иностранного агента.

В ближайшее время фигуранту заочно предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Кроме того, СК рассматривает вопрос об объявлении Бабченко в розыск.

