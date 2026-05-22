Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 18:07

Политика

Правозащитник Дмитриевский и проект "После" внесены в реестр иноагентов

Фото: ТАСС/Михаил Солунин (Станислав Дмитриевский признан иноагентом в РФ)

Правозащитник Станислав Дмитриевский внесен в реестр иноагентов. Соответствующая информация опубликована на сайте Минюста России.

По данным министерства, Дмитриевский участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов и нежелательных в РФ организаций, а также распространял недостоверную информацию о действиях российской власти. Кроме того, он взаимодействует с нежелательной организацией и выступал против СВО.

Кроме того, иноагентом признана филолог Ольга Орлова за распространение недостоверных данных о действиях власти РФ, выступление против проведения СВО, участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ, участие в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций. Более того, она взаимодействует с организацией, признанной иноагентом.

Активистка Вилюя Чойнова добавлена в реестр иноагентов из-за распространения фейковых сведений о действиях и политике российской власти и выступления против спецоперации. Она призывала к нарушению территориальной целостности страны, участвовала в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций. Также он принимала участие в мероприятиях, подготовленных нежелательной организацией.

В свою очередь, проект "После" признан иноагентом за участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов и нежелательных организаций, распространение недостоверной информации о действиях власти в РФ. Кроме того, он выступал против СВО и пропагандировал ЛГБТ-отношения (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено).

Ранее Минюст внес в реестр иноагентов поэтессу Елена Фанайлову. Она участвовала в создании и распространении материалов, связанных с иноагентами и нежелательными организациями, выступала против проведения СВО и распространяла фейковую информацию о политике российских органов власти.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика