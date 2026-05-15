Несколько организаций из США и Франции признаны нежелательными в РФ

Минюст РФ внес в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, структуры из США и Франции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, в список включены две американские организации – "Миссия Евразия" (Mission Eurasia Inc.) и "Комитет защиты журналистов" (Committee to Protect Journalists, CPJ), а также французская "Международная ассоциация российских адвокатов".

Ранее в перечень попали германская медиакорпорация Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом), а также болгарская For Free Russia, эстонская "Дом Ингрии", норвежская "Природа и молодежь" и германская "Альянс за свободную и демократическую Россию".

Кроме того, в РФ была запрещена деятельность организаций Casimir Pulaski Foundation, Fundacja Wolnosc i Demokracja и Fundacja im. Stefana Batorego. По данным Генпрокуратуры, они работают под патронатом властей Польши, Совета Европы и структур НАТО.