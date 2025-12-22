Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 декабря, 14:23

Политика

Генпрокуратура запретила деятельность трех польских организаций в России

Фото: ТАСС/Олег Елков

В России запретили деятельность трех организаций, которые работают под патронатом властей Польши, Совета Европы и структур НАТО, а также реализуют их враждебную политику, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По данным ведомства, речь идет об организациях Casimir Pulaski Foundation, Fundacja Wolnosc i Demokracja и Fundacja im. Stefana Batorego.

В ГП подчеркнули, что данные организации занимаются разработкой стратегий по экономическому и военному сдерживанию России, ведением информационной войны, расширением санкций против Москвы и дружественных ей стран.

Уточняется, что их работа направлена на оказание консультативной и практической помощи киевскому режиму, а также расширению НАТО на восток. Кроме того, в ведомстве отметили, что организации проводят политику по искажению исторических фактов о Второй мировой войне и принижению роли СССР в послевоенном устройстве Европы.

Вместе с тем установлено активное взаимодействие фондов с представителями радикальной оппозиции, иностранными агентами и организациями, признанными в России нежелательными.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации Amnesty International (AIL). Уточнялось, что ее лондонская штаб-квартира является центром подготовки глобальных русофобских проектов, оплаченных "пособниками киевского режима".

Читайте также


политика

Главное

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика