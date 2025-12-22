Генпрокуратура запретила деятельность трех польских организаций в России

Фото: ТАСС/Олег Елков

В России запретили деятельность трех организаций, которые работают под патронатом властей Польши, Совета Европы и структур НАТО, а также реализуют их враждебную политику, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По данным ведомства, речь идет об организациях Casimir Pulaski Foundation, Fundacja Wolnosc i Demokracja и Fundacja im. Stefana Batorego.

В ГП подчеркнули, что данные организации занимаются разработкой стратегий по экономическому и военному сдерживанию России, ведением информационной войны, расширением санкций против Москвы и дружественных ей стран.

Уточняется, что их работа направлена на оказание консультативной и практической помощи киевскому режиму, а также расширению НАТО на восток. Кроме того, в ведомстве отметили, что организации проводят политику по искажению исторических фактов о Второй мировой войне и принижению роли СССР в послевоенном устройстве Европы.

Вместе с тем установлено активное взаимодействие фондов с представителями радикальной оппозиции, иностранными агентами и организациями, признанными в России нежелательными.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации Amnesty International (AIL). Уточнялось, что ее лондонская штаб-квартира является центром подготовки глобальных русофобских проектов, оплаченных "пособниками киевского режима".