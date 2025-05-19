Генпрокуратура РФ признала Amnesty International нежелательной в России

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Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации Amnesty International (AIL). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Лондонская штаб-квартира AIL является центром подготовки глобальных русофобских проектов, оплаченных пособниками киевского режима. С начала СВО активисты делают все возможное, чтобы усилить военное противостояние в регионе", – говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре также подчеркнули, что сотрудники AIL поддерживают политическую и экономическую изоляцию России.

Ранее нежелательной была признана деятельность НПО Comunità dei Russi Liberi in Italia. Выяснилось, что организация создана в 2021 году российскими гражданами, которые проживают в Италии. Представители НПО активно распространяют пропаганду Запада в отношении России, подчеркнула Генпрокуратура.

Кроме того, в ходе протестов представители организации собирают средства для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ), приобретая им военную амуницию, БПЛА и комплектующие к ним, отметило ведомство. В частности, НПО сотрудничает с запрещенной в России террористической организацией "Легион "Свобода России".