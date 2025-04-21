Comunità dei Russi Liberi in Italia признана нежелательной в РФ

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Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность итальянской иностранной неправительственной организации (НПО) Comunità dei Russi Liberi in Italia. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Выяснилось, что организация создана в 2021 году российскими гражданами, которые проживают в Италии. Представители НПО активно распространяют пропаганду Запада в отношении России, уверены в Генпрокуратуре.

"Деятельность названного сообщества сосредоточена на организации антироссийских митингов, манифестаций, привлечении внимания итальянского населения к якобы систематическим нарушениям в России прав и свобод граждан", – говорится в публикации.

Кроме того, в ходе протестов представители организации собирают средства для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ), приобретая им военную амуницию, БПЛА и комплектующие к ним. В частности, НПО сотрудничает с запрещенной в России террористической организацией "Легион "Свобода России".

"В социальных сетях участники сообщества распространяют недостоверные сведения об СВО, деструктивную информацию в отношении руководства РФ, а также материалы иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ", – заключили в ведомстве.

Ранее в России признали нежелательной деятельность НПО "Ассоциации по вопросам северных территорий". Организация финансируется из госбюджета Японии и занимается разработкой методик по передаче японской стороне российских Курильских островов. Кроме того, ассоциация занимается распространением литературы и сувениров с "элементами картографической экспансии".

