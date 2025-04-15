Минюст РФ внес в перечень нежелательных фонды Элтона Джона

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Минюст внес американский и британский фонды музыканта Элтона Джона Elton John AIDS Foundation в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Об этом сообщается на сайте министерства.

В список также попал британский фонд Justice for Journalists Foundation (Справедливость для журналистов. – Прим. ред.).

Как ранее уточнили в Генпрокуратуре РФ, изначально фонд музыканта был создан в целях борьбы со СПИДом. Однако в действительности он активно продвигает идеи нетрадиционных сексуальных отношений (относится к ЛГБТ, движение признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Кроме того, с начала СВО организация участвовала в антироссийской кампании и тесно сотрудничала с некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранных агентов.