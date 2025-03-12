Датская организация Rasmussen Global признана нежелательной в России

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Деятельность датской организации Rasmussen Global (RG) признана в России нежелательной. Об этом пресс-служба Генпрокуратуры сообщила в телеграм-канале.

По данным ведомства, вклад в антироссийскую пропаганду внес экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, который в 2014 году основал RG и сосредоточился на информационных атаках. После начала спецоперации представители организации развернули полномасштабную агиткампанию по мобилизации помощи Украине.

Работая под вывеской консалтингового агентства, RG призывает западные страны конфисковать замороженные российские активы и разместить на Украине военный контингент Североатлантического альянса, уточнили в Генпрокуратуре.

Ранее в России признали нежелательной деятельность латвийской неправительственной организации "Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов" (АРЭМ). Как отметили в Генпрокуратуре, от имени главы АРЭМ распространялись негативные материалы о ВС РФ и лозунги, оправдывающие теракты на территории России.