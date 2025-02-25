Пискарев: комиссия ГД предложила признать нежелательной в РФ Protect Defenders.eu

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Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратилась в Генпрокуратуру с предложением признать нежелательной в стране деятельность Protect Defenders.eu и сети фондов Human Rights FundersNetwork (HRFN). Об этом заявил председатель комиссии ГД Василий Пискарев.

Парламентарий рассказал, что Запад теряет позиции и вынужден разрабатывать новые стратегии противодействия российскому закону об иноагентах. По его словам, все больше стран перенимают отечественную модель регулирования в этой сфере, что у других вызывает беспокойство и раздражение.

"Кукловоды выстраивают новые цепочки финансирования своих агентов влияния для осуществления антироссийской деятельности", – передает комиссия ГД слова депутата в телеграм-канале.

Пискарев отметил, что против РФ работают также дискуссионные площадки, где доноры обмениваются технологиями обхода закона об иностранных агентах. Среди них сеть фондов HRFN, состоящая из 450 организаций – грантодателей и других.

Пакет новых предложений комиссии Госдумы в отношении иноагентов, уточнил Пискарев, будет рассмотрен на заседании комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции 26 февраля.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в РФ работу португальской неправительственной организации Associaҫa͂o de russos livres. Как уточнили в ведомстве, ее участники выступают против спецоперации на Украине, поддерживают преступления киевского режима, в том числе собирают деньги для ВСУ. Члены организации – бывшие участники протестных акций в РФ и лица, занимающиеся антироссийской пропагандой.