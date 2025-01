Реестр Register of Damage for Ukraine признан нежелательным в РФ

Фото: 123RF/mistervlad

Созданный Советом Европы реестр Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine признан нежелательной организацией в России. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ на сайте.

Организация из Нидерландов базируется в Гааге. Ее действия, утверждает ведомство, нацелены на разрушение территориального единства России, подрыв экономических основ страны и дестабилизацию в социально-политической сфере.

"На официальном интернет-ресурсе организации размещаются материалы, в которых оспаривается принадлежность к России Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей", – добавила пресс-служба прокуратуры.

Кроме того, как подчеркивает ведомство, на сайте реестра публикуются материалы, дискредитирующие внутриполитические действия РФ и Вооруженные силы РФ, а также призывающие к поддержке Украины.

Ранее Генпрокуратура заявила, что деятельность французской неправительственной организации (НПО) Independent Institute of Philosophy признана нежелательной в России.

НПО организует и проводит разные конференции, на которых выступают представители научного сообщества с русофобскими и антироссийскими идеями и взглядами, подчеркнули в ведомстве.