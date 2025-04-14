Путин сообщил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий в РФ

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

В России запустили новое производство трех деревоперерабатывающих предприятий лесопромышленного комплекса. Об этом в ходе совещания с членами правительства рассказал Владимир Путин, трансляция которого велась в телеграм-канале Кремля.

"В Калужской области налажен выпуск древесностружечных плит – проект деревопереработки полного цикла, в Ленинградской области открывается производство бумажно-слоистого пластика, и в Московской области начинает работать цех по выпуску упаковки для пищевых продуктов", – пояснил президент.

Глава государства поздравил трудовые коллективы с успешной реализацией, а также отметил, что укрепление технологической базы в области деревообработки находится в числе приоритетных задач, включая выпуск оборудования и техники.

Кроме того, подчеркнул Путин, в России будут выстраивать логистические маршруты и находить новые рынки сбыта для отечественных компаний.

Между тем в ходе церемонии открытия новых деревообрабатывающих заводов президент обсудил заработную плату с сотрудницей мебельной компании из Ленинградской области.

Работница не стала уточнять свою зарплату и назвала ее средней статистической. Она ответила, что ей хватает средств, которые ей платят за работу.