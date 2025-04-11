11 апреля, 18:40Безопасность
Серийное производство патронов с двумя пулями началось в Ижевске
Фото: techcrim.ru
Серийное производство патронов с двумя пулями началось на заводе "Техкрим" в Ижевске. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт предприятия.
Патроны созданы для оружия, калибр которого составляет 7,62 × 54R. Эта разработка позволит увеличить плотность огня за счет большого количества поражающих элементов.
Ранее в России был создан универсальный патрон для стрелкового оружия с повышенными бронепробивными характеристиками из экологически чистых материалов. Калибр составил 5,45 миллиметра.
Кроме того, специалисты концерна "Калашников" разработали новый дрон-камикадзе "Куб-10Э". Его дальность и "боевое могущество" существенно превышают характеристики предыдущих моделей, указал гендиректор концерта Алан Лушников. Новый БПЛА запускается с катапульты: его скорость будет достигать 100 километров в час, а диапазон высот во время полета варьируется от 100 до 2,5 тысячи метров.
Работа над такими ракетными системами "Орешник" имеет важное значение для РФ