Серийное производство патронов с двумя пулями началось в Ижевске

Фото: techcrim.ru

Серийное производство патронов с двумя пулями началось на заводе "Техкрим" в Ижевске. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт предприятия.

Патроны созданы для оружия, калибр которого составляет 7,62 × 54R. Эта разработка позволит увеличить плотность огня за счет большого количества поражающих элементов.

Ранее в России был создан универсальный патрон для стрелкового оружия с повышенными бронепробивными характеристиками из экологически чистых материалов. Калибр составил 5,45 миллиметра.

Кроме того, специалисты концерна "Калашников" разработали новый дрон-камикадзе "Куб-10Э". Его дальность и "боевое могущество" существенно превышают характеристики предыдущих моделей, указал гендиректор концерта Алан Лушников. Новый БПЛА запускается с катапульты: его скорость будет достигать 100 километров в час, а диапазон высот во время полета варьируется от 100 до 2,5 тысячи метров.

