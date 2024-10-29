Путин заявил, что РФ не собирается втягиваться в гонку вооружений

Фото: kremlin.ru

Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, однако будет продолжать поддерживать свои ядерные силы на уровне необходимой достаточности, заявил Владимир Путин во время тренировки стратегических сил ядерного сдерживания.

За ходом учений президент наблюдал по видеосвязи из ситуационного центра Кремля. Он предложил провести тренировку для руководителей, ответственных за применение ядерного оружия, с использованием реальных запусков баллистических и крылатых ракет.

По словам главы государства, Россия будет совершенствовать компоненты своих ядерных сил сдерживания, ресурсов для этого у страны достаточно. Путин, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что применение ядерного оружия является крайней мерой. В то же время ядерное оружие страны позволяет поддерживать паритет и баланс сил в мире, а также остается гарантом суверенитета и безопасности России.

"Учитывая рост геополитической напряженности, появления новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы", – уточнил президент.

Ранее Путин заявил о расширении применения ядерного сдерживания в проекте ядерной доктрины. По словам президента, теперь причиной для нанесения ядерного ответа может стать агрессия против России неядерного государства совместно с ядерным. Также основанием для удара станет критическая угроза суверенитету, включая угрозы обычным оружием.

При этом обновление ядерной доктрины по решению президента не требует внесения особых изменений в текущее законодательство.

Также Путин на встрече с главами ведущих СМИ стран – участниц БРИКС предупредил, что на любой шаг Украины по созданию ядерного оружия будет сделана соответствующая реакция. Он отметил, что разработать в нынешних реалиях ядерное оружие несложно. Однако глава государства выразил сомнения в том, что это сможет сделать Украина, которая находится в непростой ситуации на данный момент.