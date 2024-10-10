Путин наделил Минобороны полномочиями по организации безопасности на ядерных объектах

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Владимир Путин наделил Минобороны России полномочиями по организации и надзору в сфере промышленной безопасности на объектах по разработке ядерного оружия, следует из указа, опубликованного на портале правовых актов.

Теперь ведомство будет организовывать и осуществлять надзор в области безопасности на объектах, которые используются при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения.

Ранее Путин заявил о расширении применения ядерного сдерживания в проекте ядерной доктрины.

Президент уточнил, что теперь причиной для нанесения ядерного ответа может стать агрессия против России неядерного государства совместно с ядерным. Также основанием для удара станет критическая угроза суверенитету, включая угрозы обычным оружием.

При этом обновление ядерной доктрины по решению президента не требует внесения особых изменений в текущее законодательство.

