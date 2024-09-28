МИД РФ: Москва фиксирует первую реакцию Запада на заявления по ядерной доктрине

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Первая реакция стран Запада на заявления Владимира Путина по изменениям ядерной доктрины является "достаточно развернутой". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергей Рябкова.

По его словам, рассуждать более конкретно на тему восприятия на Западе можно будет после публикации указа, которым будут одобрены основы госполитики в области ядерного сдерживания.

Владимир Путин 25 сентября сообщил о расширении применения ядерного сдерживания в проекте ядерной доктрины страны. Россия будет рассматривать возможность применения ядерного оружия при получении достоверных данных о массированных атаках средств воздушно-космического нападения.

Агрессия неядерного государства совместно с ядерным будет рассматриваться как нападение на Россию. Помимо этого, российская сторона оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против нее или Белоруссии как участника Союзного государства.