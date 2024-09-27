03:25Политика
Вице-премьер Италии Сальвини заявил, что не хочет думать о ядерных ударах
Фото: ТАСС/Zuma
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини, комментируя обновленную ядерную доктрину РФ, заявил, что даже не хочет думать о применении ядерного оружия в военных целях.
"Это будет начало конца. Позиция итальянского правительства и, думаю, большинства европейских стран достаточно ясная: это надежда на конец конфликта в самом скором времени", – ответил Сальвини РИА Новости.
По его словам, Италия развивает атомную отрасль исключительно в гражданских целях: для отопления и обеспечения больниц, школ и заводов.
Политик также добавил, что власти Италии будут поддерживать украинский народ и его оборону, однако не согласны на использование ВСУ западного оружия по территории России.
Ранее Владимир Путин сообщил о расширении применения ядерного сдерживания в проекте Ядерной доктрины РФ. Он подчеркнул, что агрессия против России, совершенная неядерным государством совместно с ядерным, будет рассматриваться как нападение на Россию.
Основанием для применения ядерного оружия также будет являться критическая угроза суверенитету России, включая угрозы, создаваемые обычными вооружениями.
Обновление ядерной доктрины является предупреждением недружественным странам о последствиях возможного нападения на Россию, предупредили в Кремле.
Путин заявил, что РФ всегда ответственно подходила к вопросу использования ядерного оружия