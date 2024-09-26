Песков назвал обновление ядерной доктрины РФ предупреждением Западу

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Обновление ядерной доктрины является предупреждением недружественным странам о последствиях возможного нападения на Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем необязательно ядерными", – сказал Песков.

Как пояснил представитель Кремля, корректировки в ядерную доктрину сформулированы, решение об их последующей публикации будет приниматься позже. Он также обратил внимание на то, что это является основами государственной политики в области ядерного сдерживания.

"Вчера они были озвучены президентом, основные из них. Впоследствии уже будет приниматься решение о публикации или не публикации и времени соответствующей публикации", – сказал Песков в ответ на вопрос, планируется ли полная или частичная публикация обновленной версии доктрины.

Постоянное совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию прошло 25 сентября. Как в ходе заседания заявил Владимир Путин, Москва будет рассматривать возможность применения ядерного оружия при получении достоверных сведений о массированных атаках средств воздушно-космического нападения.

Он также отметил, что любая агрессия неядерного государства совместно с ядерным будет рассматриваться как нападение на Россию. В свою очередь, зампред Совбеза Дмитрий Медведев уверен, что корректировка ядерной доктрины РФ поможет отрезвить противников.