Путин: в проекте Ядерной доктрины расширено применение ядерного сдерживания

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Применение ядерного сдерживания будет расширено в проекте Ядерной доктрины РФ, заявил Владимир Путин в ходе публичного заседания постоянного совещания Совбеза РФ по ядерному сдерживанию.

Президент напомнил, что за последний год специалисты глубоко проанализировали и оценили необходимость корректировки условий, при которых Москва применит ядерное оружие.

Путин подчеркнул, что агрессия против РФ неядерного государства совместно с ядерным будет рассматриваться как нападение на Россию. Основанием для ядерного ответа также станет критическая угроза суверенитету РФ, включая угрозы обычным оружием.

"Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства. С белорусской стороной, с президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы", – добавил российский лидер.

Также президент РФ предложил и другие уточнения – была расширена категория стран и военных союзов, дополнен перечень военных угроз. Причиной, по словам лидера страны, стала обстановка в мире, которая динамично меняется, а Россия должна это учитывать.

В целом ядерная триада РФ останется важнейшей гарантией безопасности страны, а также инструментом для поддержки баланса в мире, подчеркнул Путин. Он сказал, что Москва в высшей степени ответственно подходит к вопросу о применении ядерного оружия, стараясь не допускать расползания ядерных вооружений, а также их компонентов.



Постоянное совещание СБ РФ существует в структуре Совета давно, оно упоминалось в публикациях 2000-х годов. Именно этот орган должен принимать решения касаемо ядерной политики РФ. Ее основы были сформированы еще в 1999–2001 годах.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что позиция российских властей по испытанием ядерного оружия уже изложена российским лидером. Так политик комментировал вопрос, будет ли Москва пересматривать свою позицию по испытаниям в случае, если Запад разрешит Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России.

Также Путин заявлял, что НАТО не только обсуждает этот вопрос, но и принимает решение о вовлечении в конфликт на Украине, так как полетные задания в ракетные системы будут вносить только натовские военные. После этого, уверен российский президент, страны Альянса будут прямо участвовать в конфликте.

