Путин заявил, что НАТО принимает решение о вопросе вовлечения в конфликт на Украине

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На сегодняшний день НАТО не просто обсуждает вопрос возможного использования Киевом дальнобойного вооружения, но и принимает решение о вовлечении в конфликт на Украине. Об этом заявил Владимир Путин.

"Полетные задания в эти ракетные системы, по сути, могут вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие сделать этого не могут. Поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать", – подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, в случае принятия такого решения оно будет означать прямое участие стран НАТО в украинском конфликте.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что попытки нанесения ударов по России американским оружием свидетельствуют о вовлеченности США в конфликт на Украине. Он указал, что Киев уже пытается наносить удары по территории России американским оружием.

По информации СМИ, американский президент Джо Байден втайне разрешил киевским властям наносить удары американским вооружением вглубь российской территории. Там также уточнялось, что американский президент ослабил ограничения, но лишь касательно соседних с Харьковской областью районов России.

