Politico: Байден втайне разрешил Киеву наносить удары оружием США вглубь территории РФ

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Президент США Джо Байден втайне разрешил киевским властям наносить удары американским вооружением вглубь российской территории. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Politico.

По данным осведомленных источников, американский президент ослабил ограничения, но лишь касательно соседних с Харьковской областью районов России.

"Президент недавно дал указание своей команде убедиться, что Украина сможет использовать американское оружие для ведения ответного огня в Харькове, чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам, которые наносят удары по или готовятся нанести удар", – указано в сообщении.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал снятие ограничений на использование западного оружия по легитимным целям на территории РФ. Он сказал, что Украина имеет право защищаться в соответствии с Уставом ООН и международным правом и в том числе может атаковать легитимные военные цели на российской территории.

До этого газета The New York Times сообщала, что Байден скоро изменит свою позицию и разрешит Украине наносить удары по российской территории с помощью западного вооружения. В материале уточнялось, что в случае снятия ограничений Соединенные Штаты могут выставить Украине новые требования, в том числе по поводу выбора целей вне приграничных областей РФ.