Генсек НАТО поддержал снятие ограничений на использование западного оружия Киевом

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал снятие ограничений на использование западного оружия по легитимным целям на территории России, сообщает "Радио 1".

По его словам, союзники должны сами решать, на каких условиях поставлять оружие Украине.

"Как я говорил, настало время рассмотреть снятие ряда ограничений. Украина подвергается атакам с территории РФ с помощью ракет и артиллерии, и ей сложно отвечать в условиях действующих ограничений", – сказал он в рамках своего выступления в Парламентской ассамблее НАТО.

Столтенберг уверен, что Украина имеет право защищаться в соответствии с Уставом ООН, международным правом, в том числе атаковать легитимные военные цели на территории РФ. Он заметил, что некоторые союзники сняли такие ограничения, позволив украинцам лучше защищаться. По его мнению, пришло время снять и другие ограничения.

Ранее СМИ писали о том, что министр обороны Германии Борис Писториус запросил у правительства ФРГ еще 3,8 миллиарда евро для Украины на текущий финансовый год.

До этого стало известно, что администрация президента США Джо Байдена может отправить Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot.

По данным журналистов, европейские союзники также работают над планами по отправке дополнительных систем противовоздушной обороны, однако их количество не уточняется.

