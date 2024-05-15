Bloomberg: США хотят направить Украине еще одну систему Patriot

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Администрация президента США Джо Байдена может отправить Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

В материале отметили, что США хотят отправить одну батарею Patriot с радарами, понимая потребности Киева в средствах ПВО. Агентство пишет, что европейские союзники также работают над планами по отправке дополнительных систем противовоздушной обороны, однако их количество не уточняется.

По данным агентства, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном запросил для Киева две системы Patriot, чтобы усилить защиту Харькова и Харьковской области. Украинский лидер также отмечал, что системы и средства ПВО являются самым большим дефицитом для ВСУ.

14 мая Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом, чтобы обсудить с президентом Украины ситуацию на поле боя и воздействие нового пакета помощи, выделенного Вашингтоном. Госсекретарь, помимо обсуждения ситуации на фронте и поставок США, также вновь подчеркнул приверженность Вашингтона продолжать оказание помощи Киеву в конфликте.





