Блинкен прибыл в Киев для обсуждения помощи Украине со стороны США

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Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом, чтобы обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию на поле боя и воздействие нового пакета помощи, выделенного Вашингтоном. Об этом со ссылкой на представителя госдепартамента Мэттью Миллера сообщает РИА Новости.

"На Украине секретарь Блинкен встретится с <…> Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой", – сказал он.

Блинкен, помимо обсуждения ситуации на фронте и поставок США, также вновь подчеркнет приверженность Вашингтона продолжать оказание помощи Киеву в конфликте, говорится в сообщении.

Ранее издание Politico сообщало, что Блинкен посетит Киев на этой неделе. До этого в администрации США заявили, что пытаются ускорить темпы поставок вооружений Украине.